وفي بيان منفصل، أفادت وزارة الخارجية الماليزية، أن ماليزيا تشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة وما حوله.. داعية الأطراف المتنازعة ممارسة لضبط النفس ووقف التصعيد بهدف منع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة والدمار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، إن باكستان تتضامن مع الشعب الفلسطيني وستستخدم كل المنتديات متعددة الأطراف مثل منظمة التعاون الإسلامي لحشد موقف جماعي من أجل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين بالشكل الذي يدعم مطلبهم.

وأكد أنوار الحق كاكر ، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية ، أن باكستان اتخذت دائما موقفا حازما بشأن القضية الفلسطينية وأعادت التأكيد على موقفها "كصديق لفلسطين"، وأن باكستان ستواصل تقديم الدعم الدبلوماسي والاجتماعي والسياسي لهم في جميع المحافل العالمية.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن حل الدولتين هو المفتاح لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي من شأنه أن يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.