عميد إعلام القاهرة تعلن إطلاق مسابقة طلابية بمناسبة نصر أكتوبر

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الهدف من الندوة تعريف الطلاب بالنصر، وتعريفهم بمصر للحفاظ عليهم، موضحة أن ذكرى يوم نصر أكتوبر خططت له قيادة وطنية نفذه شعب مصر العظيم وشهداء القوات المسلحة الذين قدموا حياتهم للحفاظ على مصر وايمانا بقدسية الرسالة وتحقق الوعد وهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد خلال كلمه لها باحتفالية الكلية بنصر أكتوبر والمنعقدة تحت عنوان "نصر أكتوبر خمسون عاما من صيحة العبور لصحوة العمل"، أن لقاء اليوم مع اللواء دكتور سمير فرج لنستمع سردا من الحقائق لشباب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتوعية الأجيال وهى رسالة بناء الانسان لتحمل مسئولية الحفاظ على الوطن، متابعة نستمع معا لحقيقة ما دار

ووجهت الشكر الى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على دعم الندوة وأنشطة الكلية طوال العام الدراسى.

وأعلنت عميد كلية الاعلام عن اطلاق مسابقة لطلاب الكلية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر لاحسن تصميم بوستر واحسن فيلم تسجيلى وافصل صورة وجوائز مالية للفائزين إضافة الى تنظيم رحلة إلى بانوراما أكتوبر الأسبوع المقبل.

وبدوره قال الدكتور محمود يوسف، استاذ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن القرن العشرين على كثرة أحداثه يكاد يوم السادس من أكتوبر على رأس هذه الأيام وأصبح اليوم فى ذاكرة التاريخ وسيظل معينًا ومنبعًا ومصدرا لاستلهام الدروس والعبر وأهمها أن الجيوش مهمة ودولة دون جيش لا تساوى فى الساحة الدولية شئ يذكر.

وتابع، أن ما حدث قى قدرة القوات المسلحة على تعديل الصور بلغة الإعلام وظن الآخرون ان لا حراك لها واستعادة زمام المبادرة وعلى الجانب الآخر ردد الجانب الاخر ان الجيش الاسرائيلى لا يهزم واذا بالجيش المصرى حقق اعجاز على المستوى العسكرى.