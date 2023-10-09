طريقه للسجن بدأ بالسير عكس الاتجاه.. كيف انتهت حياة سائق الإسكندرية بالمؤبد؟

كتب أحمد حسني

سائق يمتلك سيارة لنقل البضائع في محافظة الإسكندرية، تبدلت حياته رأسا على عقب، بعد أن قرر ترك عمله بتحميل البضائع، والاتجاه إلى الثراء السريع من وجهة نظره، بترويج المواد المخدرة والكسب غير المشروع منها.

السائق بدأ عمله الأثم وقرر ترويج المواد المخدرة بشكل دوري على عملائه، واستخدام سيارته في تحميل ونقل المواد المخدرة، بدلا من الكسب الحلال في تحميل السلع والبضائع.

قاد السائق سيارته في أحد الأيام ليلا بشكل معاكس محملا بالمواد المخدرة وسلاح ناري، لكنه فوجئ بدورية أمنية تقوم بإيقافه وتفتيشه، ليعثر رجال الأمن على كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، إضافة لسلاح أبيض.

تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، التي اعترف المتهم أمامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحمل السلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الأثمة.

النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة، وحيازة سلاح وذخائر نارية بدون ترخيص، والسير عكس الاتجاه.

محكمة الجنايات قررت معاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، عما أسند إليه، بالتهمة الأولى والثانية والثالثة، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين والحبس لمدة سنة، وتغريمه 3000 الف جنيه عن التهمة الرابعة.