طبيبة بيطرية تنصح بعدم تناول البيض فى حال وجود مرارة بمذاقه.. تفاصيل

كتبت ـ آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه أحيانا يشكو البعض من الشعور بوجود مذاق مر للبيض بعد سلقه، وذلك رغم سلامة البيض ظاهريا، وحداثة إنتاجه، موضحة أن الطعم المُر بشكل عام يحدث بسبب خلل فى العلف المقدم للدجاج أو بسبب بعض المضادات الحيوية، التى لها طعم مر خاصة عندما تترسب فى صفار البيض .

وأضافت سالى: أن بحثا تم عمله فى كلية الطب البيطري جامعة أسوان، أظهر أن التركيزات العالية من الفيتامينات مثل فيتامين A و D3 ومتبقيات الأدوية للمضادات الحيوية، قد تكون هي السبب فى الطعم المر للبيض، مؤكدة أنه في حال وجود مرارة بمذاق البيض ينصح بعدم تناوله، حيث إن الهدف الأساسى لإنتاج البيض هو جودة البيضة، وتقبل المستهلك لها، بالإضافة إلى وجود المتبقيات الدوائية التى تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.

وكانت قد قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، في تصريحات سابقة، إن هناك عدة احتمالات لتغير لون صفار البيض من اللون الأصفر ويظهر باللون الأخضر، هى: إذا كان النظام الغذائي غنيا بالبازلاء الخضراء أو العلف الغني بالصبغة الخضراء، فيمكن أن يتحول صفار البيض إلى اللون الأخضر، إذا تم حقن صبغة خضراء فى البيض النيئ، وهذا احتمال بعيد لأنه يتم عمله فى الأغراض البحثية فقط، أو الإصابة ببكتيريا Pseudomona: بعض هذه البكتيريا يمكن أن تصيب الإنسان بالمرض عند تناول البيضة ذات الصفار باللون الأخضر، وسوف تنتج لونا أخضر فلورسنتا، قابلا للذوبان في الماء أيضًا سيكون للبيضة الفاسدة "المطبوخة أو النيئة" رائحة كريهة بمجرد فتحها.