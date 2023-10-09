ضبط عامل بالدقهلية يستخرج بطاقة شخصية مزورة بحصوله على بكالوريوس العلوم

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط فرع البحث بقطاع الأحوال المدنية من ضبط "محمد.ش.ا.إ،42 عاما، عامل الوميتال، ومقيم قرية شبراهور مركز السنبلاوين وذلك حال قيامه باستخراج بطاقة رقم قومي من قطاع الأحوال المدنية بمنطقة "سندوب"،دائرة قسم شرطة أول المنصورة بمهنة"حاصل على بكالوريوس علوم بموجب صورة ضوئية،من إستمارة مؤهل جامعي منسوب صدورها لكلية العلوم جامعة المنصورة "مزورة".

بمواجهة المتهم اقر واعترف بقيامه بتزوير الشهادة الجامعية لاستخراج بطاقة الرقم القومي وتحصلة على الاستمارة من شخص يدعي "محمود.ا.ع"، 34 عاما، عامل ومقيم قرية تاج العز مركز تمي الأمديد مقابل مبلغ مالي وقدره 1000 جنيه.

جرى تحرير المحضر رقم 9458 إدارى قسم أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.