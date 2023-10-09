ضبط طن سكر و60 لتر زيت طعام مجهول المصدر خلال حملات رقابية فى الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، طن سكر و60 لتر زيت طعام مجهول المصدر خلال حملات رقابية وتفتيشية بنطاق مركز كفر صقر.

وأفاد بيان: قيام ادارة تموين كفر صقر، برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة، ومفتشى الإدارة بشن حملة تموينية على المصانع والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالى: محضر برقم13869 جنح كفر صقر ضد احد أصحاب مصانع لحيازته سكر مجهول وتم التحفظ على 20 شكارة سكر وزن الشكارة 50 كيلو باجمالى كمية قدرها طن سكر.

ومحضر برقم 13870 جنح كفر صقر، ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 5كراتين زيت طعام بكل كرتونة 12 عبوة بإجمالى 60 عبوة زيت طعام كل عبوة تزن لتر أى حوالى 60 لتر زيت طعام مجهول المصدر.

وتم تحرير محضر برقم 13871 جنح كفر صقر لأحد المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار تحرير 4 محاضر بأرقام جنح كفر صقر، لعدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية لتجار التموين.