اليوم السابع
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ضبط شقيقين متهمين بقتل سائق لمعاكسته شقيقتهما في الطالبية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:14 م
ضبط شقيقين متهمين بقتل سائق لمعاكسته شقيقتهما في الطالبية كلبش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين  لاتهامهما بقتل سائق خلال مشاجرة بمنطقة الطالبية، لاتهامهما له بمعاكسة شقيقتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل سائق نتيجة الاعتداء عليه، خلال مشاجرة بمنطقة الطالبية.
 
انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن المجني عليه سائق، تشاجر معه شقيقين، نتيجة اتهامهما له بمعاكسة شقيقتهما، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، انتهت بمقتل المجني عليه. 
 
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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