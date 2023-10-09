صعود 10 مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين.. على رأسها "المنسوجات"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، وصعد قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.7%.

وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، 0.3%، 0.2%، 0.2%، على التوالي، بينما استقر قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه، بعد شطب شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 448 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.89%، والعرب على 11.06%، واستحوذت المؤسسات على 23.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 80.4 مليون جنيه، 521.3 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 19409 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 23178 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8124 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3611 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 5289 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1401 نقطة.