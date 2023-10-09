سحب وتحليل 35 ألف عينة مياه بالفيوم خلال سبتمبر الماضى

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل بالشركة قام بسحب وتحليل 35 ألفا و164 عينة مياه لمتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى خلال سبتمبر الماضي

ولفت عبد الجليل أن سحب المياه ام بواقع 34 ألفا و606 عينة مياه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة و492 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحى، بالإضافة لجمع 66 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي

وأكد النجار أن الشركة تولى بالغ الاهتمام بجودة ومأمونية مياه الشرب لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن مطابق للمواصفات القياسية وهو الهدف الرئيسى للشركة، والتأكد من مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة للمواصفات ومتطلبات حماية البيئة والصحة لضمان عدم تلوث البيئة والحفاظ على صحة المواطنين

موضحًا أن الشركة تسعى بشكل دائم لتطوير أدواتها واستحداث طرق جديدة وإتباع أحدث الأساليب العالمية فى مجال إنتاج مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل، إن الشركة تدعم وبشدة قطاع المعامل فى توفير أحدث الأجهزة والمعدات المعملية والتدريب المستمر للعاملين بالقطاع وتنفيذ الورش العلمية والعملية الداخلية والخارجية وتبادل للخبرات مع الشركات التابعة من أجل الارتقاء بمنظومة الجودة فى إنتاج مياه الشرب والصرف الصحي.