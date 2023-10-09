زيادة المبالغ المخصصة للمعاشات.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

على مدار 9 سنوات الماضية حرصت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في العمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات من خلال زيادة إجمالي قيمة المبالغ المخصصة للمعاشات إلى 340 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بعدما كانت 86.5 مليار جنيه عام في العام المالي 2013-2014 المنتهي في 30 يونيو 2014.