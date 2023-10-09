رئيس وزراء كوريا الجنوبية يجرى جولة أوروبية من أجل الترويج لمعرض إكسبو

وكالات

غادر رئيس الوزراء هان دوك-سو كوريا الجنوبية الأحد للقيام بجولة خارجية تضم فرنسا والدنمارك وكرواتيا واليونان من أجل الترويج لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.

وتأتي الجولة قبل حوالي 50 يوما من التصويت لتحديد المدينة المضيفة.

ومن المقرر إجراء التصويت خلال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المقرر عقدها في 28 نوفمبر في باريس. وتتنافس بوسان مع الرياض في السعودية وروما في إيطاليا.

وسيحضر رئيس الوزراء "ندوة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان" في يوم 9 أكتوبر (بتوقيت فرنسا) في باريس.

وفي نفس اليوم، سيلتقي برئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن.

وفي يومي 10 و11 أكتوبر، سيزور الدنمارك في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء كوري جنوبي في 10 سنوات. وخلال الزيارة، سيجتمع مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن.

وفي يوم 11 أكتوبر، سيزور كرواتيا وسيعقد محادثات مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش.

وفي الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، سيقوم بزيارة اليونان وسيلتقي برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور رئيس وزراء كوري جنوبي اليونان منذ 6 سنوات.