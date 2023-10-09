رئيس الإمارت ونظيره الفرنسى يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا خلال اتصال هاتفي - العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف جوانبها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما بحث بن زايد وماكرون تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على جميع المستويات.. وأكدا في هذا السياق ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد والعنف وضبط النفس لحماية أرواح المدنيين وتفادي تفاقم الأوضاع التي ستكون لها تداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الجانبان على أهمية دفع الجهود والعمل الجاد على إرساء السلام الدائم والشامل والاستقرار في المنطقة.