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خدمة الإنقاذ الإسرائيلية تواصل البحث عن جثث في موقع مهرجان موسيقي

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 04:22 ص
خدمة الإنقاذ الإسرائيلية تواصل البحث عن جثث في موقع مهرجان موسيقي قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

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أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل مسلحي حماس، بحسب "سكاي نيوز"

ومن المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي أعلى حيث أن فرق مسعفين أخرى تعمل في المنطقة.

وأظهر مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية العشرات من رواد المهرجان وهم يركضون في حقل مفتوح مع سماع دوي طلقات نارية.

واختبأ العديد منهم في بساتين الفاكهة القريبة أو قُتلوا بالرصاص أثناء فرارهم.

وكانت مقاطع فيديو معنونة بـ"هروب جماعي"، انتشرت السبت، وتظهر عشرات الشباب والشابات يركضون ويصرخون في اتجاهات مختلفة.

 


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