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حسام زكى: دورة غير عادية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 05:09 م
حسام زكى: دورة غير عادية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء السفير حسام زكى
كتب: بيشوى رمزى

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أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء، بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالى لدورة المجلس الوزاري، وذلك لبحث سبل التحرك السياسى على المستوى العربي والدولى لوقف العدوان الإسرائيلي.
 
ومن جانبه، قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن الاجتماع الوزاري الطارئ يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، مشددا أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
 
وقال السفير العكلوك، إن الرئيس محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم هدفه وقف العدوان.

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