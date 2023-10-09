حبس تشكيل عصابى انتحل صفة ضابط لسرقة كميات سجائر فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة سيارة محملة بالسجائر من تاجر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من تاجر سجائر، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بأنه حال قيادته لسيارته بدائرة القسم فوجئ بميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامه يستقله مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافه وإيهامه بأنهم من رجال الشرطة واصطحابه داخل الميكروباص ثم قاموا بإنزاله بدائرة القسم وأبلغوه بالتوجه لقسم شرطة أول المنتزه لمقابلتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وانصرفوا واستولوا على السيارة وبداخلها 6 كراتين سجائر ومبلغ مالى وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تبين أنهم 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين استهدافهم والقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم التحفظ على الميكروباص المستخدم فـى الواقعة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.