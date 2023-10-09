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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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توافق مصرى إماراتى على تكثيف الجهود لوقف العنف.. غدا فى اليوم السابع

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:00 م
توافق مصرى إماراتى على تكثيف الجهود لوقف العنف.. غدا فى اليوم السابع عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها الرئيس السيسى يبحث مع «بن زايد» تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

الرئيس السيسى يبحث مع «بن زايد» تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.. توافق مصرى إماراتى على تكثيف الجهود لوقف العنف.. إسرائيل تلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة فى غزة.. عشرات الغارات الجوية تستهدف أهدافا مدنية فى القطاع تل أبيب تؤكد مقتل 800 إسرائيلى وإصابة 2400 آخرين.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ560 شهيدا
 

الرئيس السيسى يتسلم شهادة المستوى الذهبى للقضاء على فيروس «سى».. الرئيس: الدولة سخرت بصدق كل الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على الفيروس مدير منظمة الصحة العالمية: مصر أول دولة فى العالم تحقق المستوى الذهبى بمسار القضاء على «فيروس سى»

 

الرئيس السيسى يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.. الرئيس يؤكد الاعتزاز المتبادل بالروابط الوثيقة بين البلدين ويعرب عن التطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية
 

إخلاء مقر مكتب القاهرة الإخبارية فى غزة بعد مطالبات من سلطة الاحتلال وسماع دوى انفجارات فى محيط المبنى وصافرات إنذار

 

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين.. 25% تخفيضا فى أسعار 7 سلع أساسية .. 15% تخفيضا فى أسعار الدواجن والبيض .. 6 أشهر مدة إعفاء السلع من الجمارك والرسوم.. رئيس الوزراء: بدء التنفيذ السبت المقبل.. والتشديد على مراقبة الأسواق ومواجهة التضخم على رأس أولويات الدولة

 

إسرائيل تلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة فى غزة.. عشرات الغارات الجوية العنيفة تستهدف أهدافا مدنية فى القطاع.. تل أبيب تؤكد مقتل 800 إسرائيلى وإصابة 2400 آخرين.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيني لـ560 شهيدا.. ووزير الدفاع الإسرائيلى يصدر أوامر بمنع دخول الوقود أو الطعام أو الماء

 

توافق مصرى - إماراتى على تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والعنف بفلسطين.. الرئيس السيسى يبحث مع «بن زايد» تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية
 

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