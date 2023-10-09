تنفيذ 8 مشروعات تكرير بـ5.3 مليار دولار.. ومشروعات جارية بـ 7مليارات دولار

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدة مشروعات فى مجالات التكرير والتصنيع ،حيث تهدف تلك المشروعات لزيادة الطاقة الانتاجية من المنتجات البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة، حيث تم تحديث استراتيجية التكرير وتصنيع البترول في مصر حتى 2040 بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص تمت زيادة طاقة التكرير وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة تم إضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

وتم تنفيذ 8 مشروعات تكرير وتصنيع باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار بحجم انتاج مضاف بلغ 5.3 مليون طن وتضمنت أهم مشروعات التكرير والتصنيع المنفذة توسعات الإسكندرية لتصنيع البترول ومصفاة المصرية للتكرير ومجمع انتاج البنزين بأسيوط ويبلغ حجم استثمارات مشروعات التكرير والتصنيع الجاري تنفيذها 7 مليار دولار .

وعلى مدار السنوات التسع الماضية والتى شهدت تطور قدرات إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز محلياً، حيث تم تنفيذ استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولارو تعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم .

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ثلاثاً من أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول ، وأعطى إشارة بدء تشغيلها وهى مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020 ، و مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالأسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021 ، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس .

4- تم إطلاق العمل فى تنفيذ عدد آخر من مشروعات التكرير الكبرى بإجمالى حوالى 5ر7 مليار دولار والتى سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية والذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وأعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إشارة بدء تشغيلهما تجريبياً إيذاناً بقرب انتهاء باقى مراحل المشروع بالكامل، مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، توسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول .