تعرف على كيفية حجز خدمة فى شركة مياه الشرب بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

وفرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، خدمة الحجز لأداء خدمة داخل مقر الشركة بكافة المناطق بمحافظة الإسكندرية، ويقدم "اليوم السابع" الخطوات التى يجب اتباعها من خلال الموقع الالكترونى للشركة:

1. الحجز متاح لمدة أسبوع مقدما

2. التسجيل ببيانات حقيقية وإلا ستعرض نفسك للمسألة القانونية

3. يسمح بالحجز فى الاماكن المتاحة فقط

4. إثبات الحضور بالرقم القومى ورقم الدور

5. الالتزام بالموعد المحدد واى تاخير سيعتبر الحجز لاغيا

6. لكل عميل موعد حجز واحد خلال اليوم فى نفس الفرع

7- إثبات الحضور بالرقم القومى وموعد الحجز.

8. الحضور قبل الموعد المحدد ب 15 دقيقة

9. يعتبر الحجز لاغيا لو تم التأخير عن موعد الحضور بمقدار 15 دقيقة .

10- الالتزام بالاجراءات الاحترازية كتعليمات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء