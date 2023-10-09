تعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الفيوم.. صور

تفقد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم خلال جولة ميدانية مراحل وخطوات أعمال الخطة الاستثمارية والمشروعات المزمع تنفيذها ومواقع تغطيات المجارى المائية داخل المدينة والجارى تنفيذها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وخلال جولته وجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لمشروع عمارات الحواتم فى حضور ممثلى شركات المرافق والشركة المنفذة للمشروع.

كما تم بدء تنفيذ الأعمال بالمجمع الصناعى بالوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع ( مشروعك فى قريتك) و(أيادى مصر) وهو عبارة عن مجمع صناعى يضم أنشطة صناعية متنوعة من صناعة الملابس والمنسوجات والصناعات الخشبية وأخرى متنوعة، والذى يساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالفيوم.

وتفقد مراد مسعود موقع تغطية بحر دار الرماد بداية من شارع أحمد حلمى مرزوق حتى محطة الأرصاد الجوية بمدخل قحافه بطول 600 متر تيسيرًا لحركة المرور وخلق طرق بديلة خارج المدينة لتخفيف التكدس المرورى بميدان الفنية.

وتفقد رئيس المدينة موقع تغطية بحر ترسا من أمام كلية تربية مروراََ بعزبة العرب حتى ش معهد الصفوة الأزهرى بطول 400 متر لنقل حركة المرور من منطقة الجامعة والمشتل إلى منطقة منشأة عبدالله مباشرة ثم الدائرى والتى تحد من التلوث الشديد فى المنطقة وتطوير منطقة عزبة العرب العشوائية.