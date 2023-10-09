اليوم السابع
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تعرف على إجراءات الحصول على ترخيص دار للمغتربين والمغتربات فى الغربية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 05:00 ص
تعرف على إجراءات الحصول على ترخيص دار للمغتربين والمغتربات فى الغربية وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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العديد من الخدمات تقدمها مديرية التضامن الإجتماعي في محافظة الغربية، برئاسة أحمد عبد المتجلي وكيل الوزارة، والتي تختص بتنوع هذه الخدمات من معاشات تكافل وكرامة ودار الأيتام والمسنين وكذا المغتربين والمغتربات.
 
وفي هذا الصدد ينشر "اليوم السابع" إجراءات الحصول على ترخيص دار للمغتربين والمغتربات والتي تشمل الآتي "سند ملكية للدار أو عقد إيجار موضحًا به الغرض من النشاط المطلوب الترخيص له، شهادة من الجهة المختصة بشئون الإسكان والمرافق بصلاحية المكان ومرافقه وسلامته، في حالة إنشاء مبني جديد يقدم رسمي هندس للمبني".
 
ومن جانبه أكد وكيل الوزارة، أن اللائحة الداخلية وشروط القبول تنص علي انه يقوم المفوض باطلاع الموظف المختص علي ما يتم تفويضه من مجلس إدارة المؤسسة أو الجمعية باتخاذ إجراءات الترخيص، موضحًا أن الخدمة تقدم بدون رسوم "مجانًا" ويتم إخطارهم بالقرار خلال 90 يوم من تقديم الطلب.
 
 
 

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