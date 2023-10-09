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تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة وسحلها بالشارع بقصر النيل لـ18أكتوبر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:36 م
تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة وسحلها بالشارع بقصر النيل لـ18أكتوبر محكمة _ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة ،تأجيل محاكمة عاطلين ، بتهمة سرقة فتاة وسحلها فى أحد شوارع بمنطقة قصر النيل لجلسة 18 أكتوبر .
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل،  بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع،  فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الأتجاة وقام أحدهم خطف حقيبتها مما ادى لسحلها فى الشارع ، واصابتها بجروح متفرقة من جسدها ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين ، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم بعد تعرف المجنى عليها عليهم.
 
 

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