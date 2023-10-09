بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سى

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء احتفالية حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية.
بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سىالإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:51 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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