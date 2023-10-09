بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سى

كتبت هند مختار

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء احتفالية حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية.