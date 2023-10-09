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"الوزراء": لن نتهاون في التلاعب بالأسعار والجهات الرقابية ستتخذ كل الإجراءات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:00 م
"الوزراء": لن نتهاون في التلاعب بالأسعار والجهات الرقابية ستتخذ كل الإجراءات المستشار سامح الخشن
كتب محمد شعلان

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أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت بعض الاجراءات التي ستساعد في خفض الأسعار والمستهلك سيشعر بالتخفيضات التي ستحدث على 7 سلع بداية من يوم السبت المقبل وهي سلع السكر وزيت المائدة والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة.
 
وأوضح المستشار سامح الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، أن السلع السبع سيكتب على كل عبوة سعر الحد الأقصى لكل سلعة والسلاسل الكبرى ستلتزم به، مؤكدا أن الاسعار التي تم التواصل إليها توافقية دون اجبار على التجار.
 
وتابع: لن نتهاون في التلاعب بالأسعار والجهات الرقابية ستتخذ اجراءاتها نحو المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام من وجود سعر على العبوات يرجى على المواطنين التقدم بشكاوي للأجهزة المختصة"، مؤكدا أن الدولة قامة بكل اللازم لخفض التكلفة وزيادة المعروض من السلع وما يحدث ليس تسعير جبري ولكن توافقي بناء على قرارات اتخذتها الدولة.
 

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