"الموسم الشتوى وآلية توزيع تقاوى القمح".. ندوة إرشادية للمزارعين فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم بقيادة المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة مؤتمرا جماهيريا موسعا عن الزراعات الشتوية وذلك بقاعة الإرشاد الزراعى بمركز أبشواى، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواى والمهندس حسين القرملاوى مدير عام شؤون التعاون الزراعى والمهندس هيلان شعبان مدير الإدارة الزراعية بأبشواى، والمهندسة ناهد جنيدى مدير التعاون الزراعى بابشواى ومديرى الجمعيات ورؤساء الأقسام بإدارة أبشواى.

تناول اللقاء توعية المزارعين ومناقشة الإستعدادات لموسم الشتوى بمركز ابشواى وعمل خطة للإستعداد للموسم الشتوى وكيفية عمل آلية توزيع لتقاوى القمح، كما تم مناقشة كميات التقاوى المطلوب توزيعها على الإدارات الزراعية من خلال الإرشاد والتعاون الزراعى والتنبيه على ضرورة وسرعة توزيعها فى أسرع وقت ممكن وتوفير الأصناف المطلوبة ومراجعة المساحات المطلوب زرعتها لقمح.

كما تم مناقشة بعض المشكلات التى تواجه الجمعيات الزراعية بشأن كارت الفلاح ونقل الحيازات الزراعية وتثبيت العمالة المؤقتة والمرتبات.

وصرح خالد فراج رئيس المركز أن الدولة تتخذ خطوات منظمة فى النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتبوير عن طريق التصدى لأى مخالفات وتعديات بالبناء المخالف.