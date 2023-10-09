المهندس محمد محفوظ النجار وكيلا لمديرية الإسكان والمرافق بالشرقية



ونص القرار الذي حملا رقم 3786 لسنة 2023، بتجديد تعيين اللواء المهندس محمد محفوظ محمد السيد النجار مديرا لمديرية والإسكان والمرافق بالشرقية بالمستوى الوظيفي العالي بديوان عام وزارة الإسكان وذالك اعتبارا من 28 سبتمبر 2023، ولمدة عام .

ويتضمن القرار علي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتنفيذ القرار .

والجدير بالذكر أن قطاع الاسكان شهد طفرة تنموية حضارية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، فتم تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بتكلفة 18مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة الي مشروع نفق عرابي، و برج التحرير بالزقازيق، وعدد من مشروعات خدمية الأخرى.