القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته في الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته نتيجة خلافات بينهما في منطقة الواحات البحرية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بالرأس في منطقة الواحات البحرية.

بإجراء التحريات تبين أن شقيق زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تشاجر معه نتيجة خلافات بينهما، واعتدى عليه فأصابه برأسه مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.