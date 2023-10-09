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الطيران الإسرائيلى يستهدف مسجد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ويدمره بشكل كامل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:07 ص
الطيران الإسرائيلى يستهدف مسجد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ويدمره بشكل كامل الطيران الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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استهدف الطيران الإسرائيلي صباح اليوم، مسجد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ودمره بشكل كامل، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن التدهور السريع للوضع في إسرائيل ودولة فلسطين وتأثير الصراع على السكان، داعيا كل الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عراقيل إلى المناطق المتضررة في فلسطين التزاما بمبادئ القانون الإنساني.

وأشار البرنامج الأممي إلى أنه مع ازدياد حدة الصراع، يواجه المدنيون -بمن فيهم الأسر والأطفال الضعفاء- تحديات متزايدة في الوصول إلى الإمدادات الغذائية بسبب عرقلة الأعمال العدائية لشبكات توزيع وإنتاج الغذاء.

وحث برنامج الأغذية العالمي على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عراقيل إلى المناطق المتضررة، داعيا كل الأطراف إلى الالتزام بمبادئ القانون الإنساني واتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية أرواح المدنيين ومعيشتهم بما في ذلك ضمان وصول الغذاء.


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