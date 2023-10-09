وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الاثنين - أن الإعصار "كوينو"، هو الـ14 لهذا العام، كان على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب مدينة تايشان في مقاطعة قوانجدونج في الساعة 5:00 صباحا، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 118.8 كيلومتر في الساعة بالقرب من مركزه.

وقال المركز "إن الإعصار يتحرك غربا بسرعة تبلغ 10 كيلومترات في الساعة ومن المرجح أن تضعف قوته تدريجيا كما أنه وبسبب تأثير الإعصار، ستشهد أجزاء من مقاطعة قوانجدونج أمطارا غزيرة أو عواصف ممطرة في يومي الاثنين والثلاثاء، في حين ستشهد بعض المناطق الساحلية في مقاطعات تايوان وتشجيانج وفوجيان وهاينان ومنطقة قوانجشي رياحا عاتية".

وحث المركز السلطات المحلية على الاستعداد لمواجهة الإعصار من خلال توجيه السفن للعودة إلى الموانئ، وتعليق الأنشطة الخارجية، والبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث فيضانات وكوارث جيولوجية محتملة.



