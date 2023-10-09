الصحة الفلسطينية: تسجيل مجازر بحق 13 عائلة وارتفاع عدد المصابين لـ 3800 جريح

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 687 شهيداً، بينهم 140 طفلاً و 105 سيدات ونحو 3800 جريح.

وعبرت الوزارة عن قلقها العميق إزاء تصاعد واستمرار العدوان الإسرائيلي من قبل قوات الاحتلال والهجمات المباشرة على المنشآت الطبية والمدنيين الأبرياء.

وأكدت أن لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في حال انعقاد دائم ومتابعة ميدانية لعمل المستشفيات ووحدات الاسعاف وتدير المشهد الصحي لحظة بلحظة.

وقالت: "تسببت جرائم الاحتلال المتواصلة في تسجيل مجازر بحق 13 عائلة وأدت هذه المجازر إلى استشهاد 105 من ذويهم، ولا زال عدد كبير منهم تحت الركام."

وأكدت أن الاحتلال الاسرائيلي يوسع دائرة الاستهداف للطواقم الطبية والمرافق الصحية وسيارات الاسعاف مما تسبب باستشهاد 5 من الكوادر الصحية واصابة 10 اخرين بجراح مختلفة، كما تم استهداف 7 مستشفيات ومراكز صحية والحاق الضرر المباشر في اجزاء كبيرة منها.

و ألحق العدوان الإسرائيلي الضرر بقسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي ما ادى الى سقوط الواح من السقف بجوار أحد الاطفال الخدج جراء استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي.

كما أدت هجمات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج مستشفى بيت حانون (الوحيد في المدينة) عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر لمحيط المستشفى مما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم منه واليه اضافة الى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف خدماته.

و تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف سيارات الإسعاف، حيث استهدف الاحتلال 11 سيارة اسعاف واحدى سيارات الخدمات الصحية ودمرها بالكامل وأخرجها عن الخدمة.

و نطالب الجهات ذات العلاقة بفتح ممر آمن لدخول المساعدات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة لضمان وصول جرحى العدوان لخدماتهم التخصصية المفقودة.