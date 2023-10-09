وذكر راديو (براغ الدولى) أن المهاجرين كانوا مكدسين داخل شاحنة صغيرة تعطلت على الطريق بسبب الحمولة الزائدة، مشيرا إلى أن الشرطة تمكنت من اعتقال 41 مهاجرا وتقوم حاليا باستجوابهم.

ومع زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على طريق دول البلقان مرة أخرى، أعادت التشيك والنمسا وبولندا وسلوفاكيا الأسبوع الماضي، في خطوة منسقة، فرض عمليات تفتيش عشوائية على الحدود.