الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ مشروع التشجير بمراكز شباب أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة شباب أرمنت غرب محافظة الأقصر، فعاليات مشروع التشجير ل زراعة الأشجار على مستوى مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب أرمنت، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وفي هذا الصدد قام معسكر الخدمة العامة بتشجير وزراعة الأشجار بمحيط مراكز الشباب، حيث تم التنفيذ بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب أرمنت، وذلك لتشجير وتجميل مدخل مراكز الشباب والأماكن المجاورة للمركز، وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعظيماً للدور المجتمعي نحو الاهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تستهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار، ونشر الوعي البيئي، ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وذلك تحت إشراف جيهان عبدة مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية، والدكتور أحمد إبراهيم أحمد مدير إدارة شباب أرمنت، وفريق عمل إدارة تنمية الشباب بالمديرية.

ونفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر أكتوبر 2023 بعقد جلسة تفاعلية بمركز شباب الحبيل بإدارة شباب البياضية، وبحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.