السجن 7 سنوات لعامل وابنه بتهمة ضرب شخص حتى الموت في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ص.ت.ا" عامل ونجله "ع.ص.ت" طالب بالسجن 7 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "ح.ا.ي" حتى الموت بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا مفاده مقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسنجه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما وخلافات على لعب الاطفال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.