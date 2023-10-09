السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص بمركز طهطا فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 7سنوات، لاتهامه بقتل مواطن، بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضى 2022، بدائرة قسم طهطا، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( م. ج 31 عاما )، تهمة قتل المجنى عليه ( م. ج )، عمدا بغير إصرار أو ترصد، بأن وجه إليه عدة ضربات بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته التى أودت بحياة، بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.