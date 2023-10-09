اليوم السابع
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الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين (إنفوجراف)

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:30 ص
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين (إنفوجراف) الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري. 
 
وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية

 


الرئيس السيسى

الشيخ محمد بن زايد

فلسطين

غزة



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