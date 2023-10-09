التعليم: اللياقة البدنية شرط مهم لاجتياز اختبارات وظائف الـ150 ألف معلم

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اللياقة البدنية شرط مهم فى اجتياز اختبارات وظائف المعلمين الجدد الـ 150 ألف المقرر تعيينهم على مدار 5 سنوات، مشددة على ضرورة تجهيز أى شخص يرغب فى التقدم بالمسابقات نفسه بدنيا وصحياً لاختبارات اللياقة البدنية والجسمانية والتى يتم إجراؤها من خلال إحدى الجهات الحكومية.

وأوضحت المصادر، أنه اجتياز الاختبار البدنى والرياضى لن يقل أهمية عن اختبارات الكفايات المهنية واللغوية والتكنولوجية والتربوية للمعلمين المتقدمين، موضحة أن المعلمين الذين لم يحالفهم الحفظ فى الدفعة الأولى سوف يتاح لهم فرصة أخرى لاجتياز الاختبارات المطلوبة للعمل بوظائف المعلمين.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.