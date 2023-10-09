"الأمم المتحدة": أكثر من 123 ألف شخص نزحوا فى قطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كان محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، قال إن الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم الإثنين، مؤكدًا أن جيش الاحتلال ينفذ غارات عنيفة تستهدف جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح "بصل"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة بأسره مُعرّض للاستهداف من قبل غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات واضحة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة بالغارات.

ونوه بأن أعداد قوافل الدفاع المدني غير كافية لانتشال الشهداء، الذين سقطوا جرّاء الغارات الإسرائيلية المستمرة، منذ السبت الماضي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.