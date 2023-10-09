الأقصر تتلقى 30 طلبا وشكوى من المواطنين بفعاليات اليوم المفتوح الأسبوعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم بحث ودراسة ما يزيد عن 30 طلبا وشكوى مقدمة من المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح، والذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة هدى حسن المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر وعدد من وكلاء المديريات ومديري ومسئولى الإدارات، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.



ويضيف مدير إدارة خدمة المواطنين، فى بيان صحفى، أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات أو مساعدات، فيما شددت هدى حسن المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر على كافة المسئولين والجهات المنوطة بتحري الدقة فى دراسة كل طلب أو شكوى مقدمة من المواطنين لضمان منح كل ذي حق حقه، مؤكدة أنه يتم محاسبة أى مسئول متقاعس عن خدمة المواطنين، مضيفة أن المحافظة تسعى جاهدة لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين وبحث شكواهم ومطالبهم لضمان تحقيق الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات والتعاملات الحكومية.



ومن الجدير بالذكر أن المواطنين يمكنهم التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر.





الأقصر تتلقى 30 طلب وشكوى من المواطنين



حضور فعاليات اليوم المفتوح الأسبوع لحل شكاوى المواطنين



سكرتير عام الأقصر خلال اليوم المفتوح الأسبوع



فعاليات تلقى شكاوى المواطنين بفعاليات اليوم المفتوح الأسبوع لحلها



مواطن خلال تقديم شكوته بفعاليات اليوم المفتوح



