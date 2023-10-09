الأرصاد تجيب عن سؤال "متى نبدأ تغيير ملابس الصيف؟".. فيديو

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، وتوقعات فرص الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه خلال هذه الفترة نتمتع بأجواء خريفية على معظم أنحاء الجمهورية، حيث انخفضت درجات الحرارة وبدأنا نستشعر بنسمات الخريف مع غطاء سحابى ممتد يشمل الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وسيناء، لافتة إلى أن هذا الغطاء السحابى مستمر على مدار اليوم ليؤثر على البلاد بغيوم على سماء الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق تكون خفيفة على القاهرة الكبرى وفرصها ضعيفة.

وأشار إلى أن هذه الأجواء مستمرة وتكون فرص الأمطار غدا على السواحل الشمالية والوجه البحرى مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وتابع : خلال الأيام القادمة يستمر تأثر البلاد بالمرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا، وتشهد البلاد شبورة فى الصباح الباكر يقل معها مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وكشف أن القاهرة تتمتع بأجواء خريفية ودرجات حرارة حول المعدل الطبيعى كذلك الأمر على شمال ووسط سيناء، مشيرا إلى انخفاض فى درجات الحرارة فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر خاصة على شمال البلاد لتكون الأجواء مائلة للبرودة.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد تتوقع اعتبارا من السبت أن تزداد كميات السحب وانخفاض فى درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين وبالتالى تزداد فرص سقوط الأمطار.

وردا على سؤال حول هل ما نشهده هذه الأيام يشير إلى أننا على وشك حالة من حالات عدم الاستقرار ، رد قائلا : ليس ما نشهده مقدمة لحالة عدم استقرار وحتى الآن ليس هناك ما يشير لوجود حالات عدم استقرار عنيفة وفق تحديثات خرائط الطقس لمدة 10 ايام قادمة.

وفيما يتعلق بنوعية الملابس خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ، قال : لا بد من تغيير نوعية الملابس وتوخى الحذر من نوعية الملابس خاصة للأطفال فى المدارس فى الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد.

كما تتوقع غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.