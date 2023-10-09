اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:31 م
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استشهاد 8 فلسطينيين غالبيتهم أطفال في غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:33 م
استشهاد 8 فلسطينيين غالبيتهم أطفال في غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس ضحايا القصف على غزه
كتب عبد الوهاب الجندى

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استشهد ثمانية فلسطينيين غالبيتهم أطفال، مساء اليوم الاثنين، في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة قنن غرب خان يونس دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد المواطنين الثمانية، وقد تم نقل جثامينهم إلى مستشفى ناصر.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.

 

 


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