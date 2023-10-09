إزالة 1214 حالة إشغال طريق خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.



وشددت نائب محافظ البحيرة، علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات اشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.



أسفرت تلك الحملات عن رفع 1214 حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 857 حالة بدمنهور، و221 حالة بكفر الدوار و115 بالدلنجات و21 برشيد.









