أسعار الدواجن تسجل 81 جنيهًا للكيلو جرام.. اعرف التفاصيل

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 72 جنيها للكيلو فى المزارعة بارتفاع 2 جنيه عن أمس وفى الأسواق وصل سعر الكيلو إلى 79 - 81 جنيهًا والبلدى بـ115 جنيها فى الأسواق، فى حين سجل سعر الكيلو من الأمهات 69 جنيهًا، والبانيه 175 جنيهًا.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة، أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالى 63 مليون دولار وحوالى 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 64 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 6 ملايين دولار ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالى مبلغ 3.7 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.