أستاذ تغذية: تناول الأطعمة المغلفة بورق يحتوى على حبر يسبب التخلف العقلى للأطفال

كتبت إيناس البنا

تحذر المنظمات الصحية في كثير من الدول من خطورة استخدام ورق الجرائد وأي أوراق تحتوي علي الأحبار التي تستخدم في الطباعة في تغليف المواد الغذائية به والأطعمة بسبب ما تحتويه من عناصر كيميائية تمثل خطر على صحة الأنسان.

وشدد الدكتور دكتور محمد مسعود أستاذ التغذية المدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، أن على عدم تعبئة أو تقديم أو تخزين المواد الغذائية باستخدام ورق الصحف أو أي أوراق تحتوي علي الأحبار التي تستخدم في الطباعة، حيث أنه يحتوى على مادة الرصاص الضارة التي يسبب اختلاطها بالطعام إلى العديد من المشاكل الصحية خاصة للأطفال.

وأشار أستاذ التغذية في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن تناول أطعمة مغلفة بورق الصحف وأي أوراق تحتوي علي الأحبار التي تستخدم في الطباعة بصفة منتظمة وعلى مدى زمنى طويل يسبب التخلف العقلى والذهنى للطفل، خاصة إذا لامس محتوى الطعام الورق المحتوى على عنصر الرصاص وهو أحد العناصر الثقيلة، وقد يتطور الأمر إلى أمراض في الكلى عند زيادة النسبة.

بجانب احتواء الأورق المطبوعة على مادة الرصاص فغالبًا ما يتم الاحتفاظ بالصحف والأورق في أماكن غير صحية وتتلوث بسهولة بالبكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، وعند خلطها بالطعام يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

وأضاف أن وقت دخول المدارس تكون الفترة الأمثل لانتشار الباعة الجائلين أمام الطلاب مما قد يعرض حياتهم للخطر، وشدد أيضا على تجنب وضع الأطعمة خاصة الساخنة في الأكياس البلاستيكية لما تسبب أيضا من أضرار، ويمكن أن يستخدم بدلا من ذلك ورق كرتون لأن قابل للتحلل وغير ضار بالبيئة.