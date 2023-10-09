أرقام مهمة لـ"تكافل وكرامة".. دعم نقدى للفئات الأكثر احتياجا (إنفوجراف)

اهتمت القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية على مدار الـ 9 سنوات الماضية وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من القرارات لتصب فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، وأطلقت برنامج تكافل وكرامة لصرف الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ووصل الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من 6.5 مليون فرد فى 2014، إلى 22 مليون فرد فى عام 2023، بتكلفة 36 مليار جنيه.



تكافل وكرامة

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد استعرضت إنجازات ملفات الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية، وقالت: إن "الدعم النقدي تكافل وكرامة وصل من 6.5 مليون فرد في 2014، إلى 22 مليون فرد في عام 2023، بتكلفة 31 مليار جنيه، والزيادة الأخيرة (15%) سترفعنا إلى 36 مليار، وهذه الزيادة تعادل 900% ما يعني أن الشعب على رأس أوليات الحكومة، وتكافل وكرامة ليس برنامج عبء على الدولة، وإذا لم يكن هناك برنامج تكافل وكرامة سيرتفع الفقر 3 درجات لذلك برنامج تكافل وكرامة استثمار في البشر".

وأكملت الوزيرة: "برنامج تكافل وكرامة يقع تحت مظلته أكثر 6 ملايين طفل، وهذا البرنامج شاب يستثمر فيه نسبة الالتحاق في التعليم بنسبة 100% لأنه شرط من شروطه ليس التحكم في الناس ولكن لمقايضة الناس على مؤشرات التنمية، ومن حق كل طفل أن يتعلم ويحصل على رعاية صحية، ويغطي البرنامج فئات أولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة بنسبة 1.2 مليون شخص بتكلفة 8 مليارات جنيه، و700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه، و720 ألف من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه".

وأكملت الوزيرة: أن "75% من حاملي بطاقة تكافل وكرامة من النساء، وقدمنا برنامج لتقوية وتمكين المرأة لاتخاذ القرارات، و72% من المستفيدين من البرنامج من الريف، ما يؤكد العمل على الاستهداف العادل، والصحة والتعليم من الأمور المهمة في أعمالنا، وهناك ربط شبكي بين التضامن والوزارات المعنية لحصول الأطفال على التعليم والصحة، ولدينا قاعدة بيانات بها 11 مليون أسرة".