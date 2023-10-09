أخبار مصر.. الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين
حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تنشر فيديو لاستقبال عدد من الكيانات السياسية والحزبية
رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
وزارة الصحة: نجحنا فى تشخيص وعلاج 5 ملايين حالة مزمنة بفيروس سى
وزير الكهرباء: نجحنا فى خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%
الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C باحتفالية كبرى
قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التامين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حلال احتفالية منظمة الصحة العالمية، الصحة قول وعمل اليوم بالقاهرة، إن اليوم كان مهما في وجود الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مديرعام منظمة الصحة العالمية، والمديرالاقليمى لشرق المتوسط، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ان نحتفل يالعديد من الإنجازات من خلو مصر من فيروس سى والمبادرات الرئاسية وتطبيق التامين الصحى الشامل.
"هيئة الكتاب" تعلن فتح باب الاشتراك لدور النشر في معرض القاهرة الـ 55
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك فى الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
مكتب التنسيق يعلن ترشيحات الثانوية الأزهرية المقبولين بالكليات والمعاهد
المتحدث باسم جيش الاحتلال: الوضع قاتم و7 أكتوبر أسوأ يوم فى تاريخ إسرائيل
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس تحديثا عن استجابة إسرائيل للهجوم الفلسطيني غير المسبوق الذى تعرضت له يوم السبت الماضى.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، قال كونريكوس إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتما، مضيفا أنه لا يزال هناك قتال فى جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل.
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل لـ493 شهيدا وإصابة 2751
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 493 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 2751 جريحا، مشيرة لسقوط شهداء في محافظات الضفة الغربية وتحديدا رام الله، أريحا، قلقيلية، الخليل، نابلس.
الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وفرص حدوثها اليوم فى كل أنحاء الجمهورية
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