أخبار مصر.. الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري.

وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تنشر فيديو لاستقبال عدد من الكيانات السياسية والحزبية

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ، فيديو لاستقبال الحملة، أمس الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ممثلي عدد من الكيانات السياسية والحزبية وهم: حزب حماة الوطن، حزب مستقبل وطن، حزب التجمع، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وزارة الصحة: نجحنا فى تشخيص وعلاج 5 ملايين حالة مزمنة بفيروس سى قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر تتسلم مساء اليوم، شهادة من منظمة الصحة العالمية تفقيد خلوها من فيروس سى، مضيفة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنه بفيروس سى بفضل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى .

وزير الكهرباء: نجحنا فى خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة نجحت فى خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء خلال عام 2023 بنسبة بلغت 20%، حيث إن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جرام عام 2015، و بلغ متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 172 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعة. الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C باحتفالية كبرى قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التامين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حلال احتفالية منظمة الصحة العالمية، الصحة قول وعمل اليوم بالقاهرة، إن اليوم كان مهما في وجود الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مديرعام منظمة الصحة العالمية، والمديرالاقليمى لشرق المتوسط، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ان نحتفل يالعديد من الإنجازات من خلو مصر من فيروس سى والمبادرات الرئاسية وتطبيق التامين الصحى الشامل. "هيئة الكتاب" تعلن فتح باب الاشتراك لدور النشر في معرض القاهرة الـ 55 أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك فى الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. مكتب التنسيق يعلن ترشيحات الثانوية الأزهرية المقبولين بالكليات والمعاهد ‏أعلى مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، عن الانتهاء من ترشيحات الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية للقبول بعدد من الكليات الجامعية بالتعليم العالى والمعاهد العليا. المتحدث باسم جيش الاحتلال: الوضع قاتم و7 أكتوبر أسوأ يوم فى تاريخ إسرائيل نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس تحديثا عن استجابة إسرائيل للهجوم الفلسطيني غير المسبوق الذى تعرضت له يوم السبت الماضى. وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، قال كونريكوس إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتما، مضيفا أنه لا يزال هناك قتال فى جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل. الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل لـ493 شهيدا وإصابة 2751 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 493 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 2751 جريحا، مشيرة لسقوط شهداء في محافظات الضفة الغربية وتحديدا رام الله، أريحا، قلقيلية، الخليل، نابلس.

الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وفرص حدوثها اليوم فى كل أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، خرائط وفرص الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين، على كافة الأنحاء بالجمهورية ، حيث تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالجمهورية.

العظمى بالقاهرة 30 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكل الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

منتخب مصر يطير إلى الإمارات لخوض وديتى زامبيا والجزائر