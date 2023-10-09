أخبار البورصة اليوم الإثنين 9-10-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 9-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه، بعد شطب شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه، بعد شطب شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 448 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.89%، والعرب على 11.06%، واستحوذت المؤسسات على 23.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 80.4 مليون جنيه، 521.3 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 19409 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 23178 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8124 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3611 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 5289 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1401 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بنك التعمير والإسكان، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 89 ألف سهم، مليون سهم، 190 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 500 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 180.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1.18 مليون سهم، 290 ألف سهم، 8.7 مليون سهم، 121.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أيه كابيتال القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 8.3 مليون سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 22.1 ألف سهم.

طاقة عربية

أعلنت شركة طاقة عربية، انتهاء الشركة من إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تعمل في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني برأس مال 20 مليون جنيه، بنسبة مساهمة 49% بالشراكة مع شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية.

العربية للأصول

قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن مجلس الإدارة وافق على شراء أسهم خزينة في حدود 23 مليون سهم بسعر السوق المفتوح من 9 أكتوبر إلى 8 نوفمبر لعام 2023.