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«الأرصاد»: فرص للأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:47 م
«الأرصاد»: فرص للأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة أمطار - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء .

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد .

 

كما تتوقع غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.


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