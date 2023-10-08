10 اختصاصات للطب الشرعى الميدانى أبرزها تشريح الجثث والتعامل مع الكوارث الجماعية

كتب أحمد إسماعيل

تقوم مصلحة الطب الشرعى بدور هام جدا فى فحص وبحث الكثير من القضايا فى شتى المجالات، والمضبوطات فى الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق فى الوصول إلى الحقيقة وكشف الغموض فى العديد من القضايا، فهى تعد من أهم المصالح فى وزارة العدل.

وفى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لدى جهور القراء يقدم أهم اختصاصات مصلحة الطب الشرعى الميدانى :

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .