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وزير الخارجية يبحث مع نظرائه بكندا والمجر وهولندا وقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:02 م
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه بكندا والمجر وهولندا وقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل شكري ووزيرة خارجية كندا
كتب أحمد جمعة

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فى إطار المشاورات المستمرة التى تُجرِيها مصر لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى تلقى اتصالات هاتفية، اليوم الأحد، من ميلانى جولى وزيرة خارجية كندا، وبيتر سيارتو وزير خارجية المجر، وهانكى بروينز سلوت وزيرة خارجية هولندا.

 وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اتصالات الوزير شكرى مع نظرائه تركزت على تقييم الموقف الراهن من التصعيد الجارى فى قطاع غزة ومحيطه، وبين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على جبهات مختلفة، وما يتطلبه الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمى والدولى لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين الأبرياء تبعات هذا التصعيد. 

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكرى أكد كذلك على أن مصر ملتزمة بمواصلة بذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة والوقف الفورى للتصعيد فى قطاع غزة، والمناطق الأخرى، وضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق هذا الهدف باعتباره الأولوية فى المرحلة الحالية. كما دعا شكرى إلى أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة، ويكفل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

شكري ووزيرة خارجية هولندا
شكري ووزيرة خارجية هولندا

 

شكري ووزير خارجية المجر
شكري ووزير خارجية المجر

 

شكري ووزيرة خارجية كندا
شكري ووزيرة خارجية كندا

 


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