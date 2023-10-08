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نتنياهو يدعو لابيد وغانتس لحكومة طوارئ

الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:00 ص
نتنياهو يدعو لابيد وغانتس لحكومة طوارئ نتنياهو
وكالات

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عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، على زعيم المعارضة يائير لابيد والوزير السابق بيني غانتس الانضمام إلى حكومة طوارئ موسعة، إبان عملية الفصائل الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

والتقى غانتس، السبت، بنتنياهو، وتلقى تحديثا بشأن الوضع الأمني. وتطرق الحديث إلى إمكانية تشكيل حكومة طوارئ. وبعد الاجتماع، دعا غانتس فصيل معسكر الدولة إلى الاجتماع.وقال غانتس لنتنياهو إن الحكومة ستحظى بالدعم الكامل لأي إجراء أمني مسؤول وحازم. بالإضافة إلى ذلك، ينظر غانتس بإيجابية إلى إمكانية الدخول في حكومة طوارئ طوال مدة الحرب، والتي ستركز حصريا على التحديات الأمنية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وكان رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لابيد، قد صرح في وقت سابق بأنه "مستعد لحكومة طوارئ"، وذلك في أعقاب عملية الفصائل الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.


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