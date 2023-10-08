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نائب رئيس البرلمان الجزائري: ندعم "المقاومة الفلسطينية" لتحرير الأراضي المحتلة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:00 ص
نائب رئيس البرلمان الجزائري: ندعم "المقاومة الفلسطينية" لتحرير الأراضي المحتلة البرلمان الجزائرى
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قال نائب رئيس البرلمان الجزائرى، النائب موسى خرفي، "إن الفصائل الفلسطينية برهنت للعدو وأصدقاء العدو أنها موجودة وقادرة على تحرير فلسطين".

وأضاف خرفي، أن الجزائر تدعم الفصائل الفلسطينية حتى تحرير فلسطين، كما تدعم استقلال جميع الدول المحتلة، وأنها عانت من ويلات الاحتلال لسنوات طويلة، ما يجعلها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وتحرير أرضه.

وتابع خرفي "الجزائر تسعى بشكل جاد لوقف التصعيد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، ولفت إلى أن ما "فعلته المقاومة اليوم يبعث بالفخر لدى كل عربي، ويرفع الرؤوس عالية".

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 300 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.

ونفذت الفصائل الفلسطينية، فجر أمس السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح (السبت)، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين، العشرات منهم في حالة حرجة".

وأضافت: "تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والإرهابيين. وهناك نداءات يائسة من سكان الجنوب لطلب المساعدة من الجيش. والإرهابيون يتحصنون في المنازل في غلاف غزة مع الرهائن، وتعمل 7 كتائب إسرائيلية على تحرير سكان المستوطنات، كما تم القضاء على 3 خلايا إرهابية بالقرب من السياج".

 


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